Os 4 motivos para ver Elementos nessas férias

A nova produção da Disney e Pixar é o sucesso do momento e o programa obrigatório das férias escolares!



Sucesso das férias escolares do meio do ano, o novo filme de animação Elementos segue conquistando crianças e adultos nos cinemas de todo o Brasil.

No entanto, se você ainda não levou a galerinha para conferir essa animação incrível ou não foi com os amigos ver a história de Gota e Faísca, veja a seguir quatro razões para ir na primeira oportunidade!



1. É uma produção Disney em parceria com a Pixar





Elementos traz em si as assinaturas Disney e Pixar. Dessa parceria, já foram lançadas franquias famosas como Toy Story, e Carros, além de sucessos como Up - Altas Aventuras, Divertida Mente, Monstros S.A. e muito mais.

Ou seja, a qualidade de animação e de conteúdo estão garantidas!





2. Os personagens de Elementos são incríveis



O longa é protagonizado por Gota e Faísca, dois personagens que representam, respectivamente, a água e o fogo. Além deles, a cidade Elementos tem outros habitantes incríveis, representando, ainda, o ar e a terra.

Cada um deles, com seu jeitinho único, vai conquistar adultos e crianças, além de desempenharem um papel importante na história de Faísca, Gota e para a trama como um todo.

3. Elementos tem uma história emocionante





E por falar em trama, o enredo de Elementos é mais do que encantador. Nele, acompanhamos Faísca, uma jovem com uma personalidade forte, perspicaz e impetuosa.

Um dia, ela conhece Gota, um cara divertido, sentimental e que deixa a vida o levar. Essa amizade desafia as crenças da jovem sobre o mundo em que vive e a pessoa que ela deseja ser. Elementos demonstra, ainda, que os opostos de fato se atraem.

“É uma comédia cheia de emoção”, comenta a produtora Denise Ream em entrevista oficial. “É uma história sobre relacionamentos entre fogo e água, entre pais e filhos, e entre todos nós e nossos vizinhos – que podem não se parecer conosco. É comédia por um lado, e história de família e choque cultural por outro.”





4. A dublagem de Elementos é um show a mais



A história cativante de Elementos e seus personagens é coroada com a excelente dublagem – tanto em inglês quanto em português. Na versão original, Mamoudou Athie e Leah Lewis fazem as vozes de Gota e Faísca respectivamente.

Já no Brasil, Luiza Porto empresta a voz à jovem faiscante enquanto Dláigelles Silva é o tranquilão Gota. Com Diego Lima como diretor de dublagem, os dois também entregam uma versão brasileira igualmente divertida e fascinante.

Está todo mundo falando de Elementos, e você está esperando o quê? Compre já os ingressos para a próxima sessão e vá conferir esse super lançamento nos cinemas!