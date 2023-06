Os 5 personagens da Disney que adorariam conhecer a Cidade Elemento

A Cidade Elemento, da animação Elementos, é um ótimo cenário para as aventuras de vários outros personagens da Disney. Confira cinco deles!

Falta pouco, muito pouco para Elementos estrear no cinema! A partir desta quinta-feira, dia 22 de junho, você poderá explorar um mundo fascinante na nova animação da Disney e Pixar.

A história se passa na Cidade Elemento, um local onde personagens dos quatro elementos (fogo, água, terra e ar) vivem em harmonia.

Para que o equilibrio e a ordem se mantenham, a cidade tem uma regra clara: elementos diferentes não devem se misturar.







'Elementos' | Trailer Oficial Dublado



No entanto, a amizade entre Faísca, uma jovem do elemento fogo, e Gota, do elemento água, vai colocar essa crença à prova!

Quais personagens adorariam conhecer a Cidade Elemento?



Cheia de vida, cores e atrações, a Cidade Elemento faria os olhos de vários personagens da Disney brilharem! Abaixo, você confere cinco deles:





Boo, de Monstros S.A (2001): a Boo se divertiu bastante ao lado de Sully e Mike no mundo dos monstros. Já imaginou o que ela faria na Cidade Elemento? Fogo, água, terra e ar… Todos os personagens teriam muitas histórias para contar depois da Boo passar por lá (e ela também não iria esquecer nada disso tão cedo).









Zezé, de Os Incríveis (2004) e Os Incríveis 2 (2018): a Cidade Elemento seria a colônia de férias perfeita para o Zezé, filho do Senhor Incrível e da Mulher-Elástica. Junto com os personagens do elemento fogo, ele poderia treinar seu poder de colocar o corpo em chamas sem medo de causar estragos.







Groot, do Universo Cinematográfico Marvel (UCM): visto pela primeira vez em Guardiões da Galáxia (2014), o Groot faria várias amizades com os habitantes do elemento terra. Afinal, eles têm muito em comum, como a presença de cascas e galhos.





Moana, de Moana: Um Mar de Aventuras (2016): a Moana já mostrou que tem sede de aventura e a Cidade Elemento seria o destino ideal para ela explorar juntamente com Maui. Cenários novos e grandes desafios não faltariam nessa jornada!





Luca, de Luca (2021): o protagonista da animação Luca precisa esconder dos humanos o fato de ser uma criatura marinha. Na Cidade Elemento, isso não seria necessário. Ele se sentiria em casa junto com o Gota e demais personagens de água e poderia mergulhar à vontade, fazendo novos amigos!





Não perca a estreia de Elementos no cinema



Sabe quem mais precisa conhecer a Cidade Elemento? Você!

Com uma história divertida e que passa uma importante mensagem sobre respeito às diferenças, Elementos vai agradar públicos de todas as idades, das crianças aos adultos. Não deixe de ver no cinema a partir de 22 de junho!