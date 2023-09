Os 7 easter eggs de Star Wars: O Livro de Boba Fett

Fãs reconheceram alguns pontos que conectam a série a outras produções da saga intergalática. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



O episódio final de Star Wars: O Livro de Boba Fett estreou no Disney+, mas a série continua sendo falada entre os fãs por conta de seus easter eggs – aqueles detalhes de cena que conectam a produção a outros filmes e séries da franquia.

Em O Livro de Boba Fett, o espectador acompanha o retorno de Fett às areias de Tatooine e cada episódio esconde detalhes familiares, que fizeram os fãs de Star Wars manterem seus olhares atentos.

Abaixo, veja os easter eggs de Star Wars: O Livro de Boba Fett:









Easter Egg de Boba Fett: a aparição dos dróides



Ao longo da série, alguns dróides familiares de Star Wars aparecem. No episódio 1, por exemplo, Boba Fett recruta o andróide 8D8 como seu tradutor, popular em diversos filmes da franquia.

Já no episódio 5, há outro andróide famoso da trilogia original de Star Wars: o R5-D4, que apareceu pela primeira vez em Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança.

Easter Egg de Boba Fett: a presença de Robert Rodriguez



Robert Rodriguez, produtor-executivo e diretor de vários episódios do O Livro de Boba Fett, faz uma pequena aparição no primeiro episódio interpretando um alienígena.

No papel de Dokk Strassi, Rodriguez assume como líder da família Trandoshana.





Easter Egg de Boba Fett: a volta de Max Rebo



O episódio 1 também mostra que Max Rebo sobreviveu aos eventos de Star Wars: O Retorno de Jedi.

Para quem não lembra, ele é líder da Max Rebo Band, o conjunto de artistas internos de Jabba the Hutt que tocou música ao vivo e conquistou os corações dos fãs de Star Wars em todos os lugares.









Easter Egg de Boba Fett: insultos criativos



Insultos criativos, que aparecem na franquia, também estão em Boba Fett. No episódio 2, um assassino capturado é questionado sobre suas últimas palavras, quando diz: “Echuta!”.

A última vez que essa palavra surgiu foi em Star Wars: O Império Contra-Ataca, quando outro dróide repete a expressão para C-3PO, e ele responde: “Que rude!”.









Easter Egg de Boba Fett: os Conversores de Energia



Em Uma Nova Esperança, Luke Skywalker (Mark Hamill) afirma que gostaria de “ir para a Estação Tosche pegar alguns conversores de energia”.



No capítulo 2 de Boba Fett, os fãs finalmente conhecem o local, que está dentro de Tatooine.









Easter Egg de Boba Fett: O Retorno de Jedi



O episódio 3 também reserva referências a Star Wars: O Retorno de Jedi. Uma visão noturna do lado de fora do palácio de Jabba mostra um Worrt usando sua língua de sapo para pegar e comer algumas criaturas locais – cena semelhante à vista no filme.

Easter Egg de Boba Fett: o Beggar’s Canyon



Luke Skywalker treinou suas habilidades atirando em ratos womp no Beggar's Canyon. No episódio 5 de Boba Fett, o Mandaloriano testa sua nave no mesmo local e é possível ver um desses ratos.









Onde assistir a Star Wars: O Livro de Boba Fett



Todos os episódios de O Livro de Boba Fett podem ser vistos, na íntegra, no Disney+.