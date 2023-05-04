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Quantas cenas pós-créditos tem Guardiões da Galáxia: Volume 3?

4 de maio de 2023
4 de maio de 2023

Saiba mais detalhes sobre o novo filme dos famosos super-heróis da Marvel. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Guardiões da Galáxia: Volume 3 é o novo filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) que já está em exibição nos cinemas de todo o Brasil.

Como é tradição na Marvel Studios, o longa-metragem também apresenta cenas pós-créditos que revelam detalhes importantes.

Descubra em que momento você pode sair da poltrona e deixar o cinema após assistir ao filme.

Guardiões da Galáxia Vol. 3 tem quantas cenas pós-créditos?


Guardiões da Galáxia: Volume 3 possui duas cenas pós-créditos. Uma delas está localizada no meio dos créditos e a outra, no final deles.

No novo filme, o grupo de super-heróis busca se estabelecer em Luganenhum. Mas não demora muito para que suas vidas sejam reviradas pelos ecos do passado turbulento de Rocket Racoon (dublado por Bradley Cooper). 

Enquanto Peter Quill (Chris Pratt) ainda se recupera da perda de Gamora (Zoë Saldaña), ele reúne sua equipe em uma perigosa tarefa para salvar seu amigo – em uma missão que, se não for concluída com sucesso, pode levar ao fim dos Guardiões como todos os conhecem.

Garanta o seu ingresso para ver Guardiões da Galáxia: Volume 3 no cinema


Acesse a página oficial do lançamento e adquira o seu ingresso para assistir a Guardiões da Galáxia: Volume 3 no cinema mais próximo de você o quanto antes!

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