Saiba quem é quem em Ahsoka, nova série do universo Star Wars

Na trama da nova série, a ex-cavaleira Jedi Ahsoka Tano investiga o surgimento de uma ameaça à galáxia.



Falta menos de uma semana para a estreia de Ahsoka! A nova série do universo Star Wars chega ao Disney+ com seus dois primeiros episódios em 22 de agosto.

Para entrar no clima da produção, confira quem está no elenco principal e quais são os seus personagens.





Rosario Dawson é Ahsoka Tano



Vista recentemente no filme em cartaz nos cinemas, Mansão Mal-Assombrada, Rosario Dawson dá vida a Ahsoka Tano, a protagonista da série. Ela é uma ex-cavaleira Jedi que foi aprendiz de Anakin Skywalker durante as Guerras Clônicas.

Líder e guerreira respeitada, Ahsoka continuou a defender aqueles que lutavam pela paz e justiça na galáxia muito tempo depois da queda da República.

A versão live-action de Ahsoka Tano já apareceu nas séries The Mandalorian (2019-2023) e O Livro de Boba Fett (2021).





Diana Lee Inosanto interpreta Morgan Elsbeth



Morgan Elsbeth é uma personagem que também aparece em The Mandalorian. Ela é aliada do Grande Almirante Thrawn e inimiga da Nova República.

No passado, Elsbeth enfrentou Ahsoka Tano antes de ser derrotada em batalha e acabou presa por estar ao lado do Império.

A atriz Diana Lee Inosanto, intérprete da personagem, guarda uma curiosidade especial: ela é afilhada do lendário ator e lutador de artes marciais Bruce Lee, segundo o site Screen Rant, especializado em cinema e séries.





Natasha Liu Bordizzo dá vida a Sabine Wren





Interpretada pela atriz Natasha Liu Bordizzo (de O Rei do Show), Sabine Wren é uma guerreira mandaloriana e artista de grafite com espírito criativo e independente.

Sabine abandonou a Academia Imperial de Mandalore quando jovem e se juntou a um pequeno grupo rebelde. Sua arte de rua e outros trabalhos inspiraram o que mais tarde se tornaria o símbolo da Aliança Rebelde.







Mary Elizabeth Winstead é a intérprete de Hera Syndulla





General da Aliança Rebelde durante a Guerra Civil Galáctica, Hera Syndulla se destaca por ser uma comandante forte e uma ótima piloto.

A personagem foi fundamental na liderança da bem-sucedida Rebelião de Lothal contra o Império e é interpretada pela atriz Mary Elizabeth Winstead.





Lars Mikkelsen atua como Grande Almirante Thrawn

O antagonista de Ahsoka na série é o Grande Almirante Thrawn. Se você acompanha o universo Star Wars, provavelmente se lembra de ter visto o personagem na série de animação Star Wars: Rebels (2014-2017).

O Grande Almirante Thrawn é interpretado em Ahsoka por Lars Mikkelsen. Ele, aliás, não é o primeiro da sua família a estar em uma produção de Star Wars. Seu irmão, Mads Mikkelsen, deu vida a Galen Erso no filme Rogue One (2016).





Ray Stevenson é Baylan



Envolto em mistério, Baylan é um guerreiro sensível à Força e os fãs da saga já tiveram uma amostra do que podem esperar dele em um dos trailers de Ahsoka.

Quem interpreta o personagem é Ray Stevenson, mais conhecido como o intérprete de Volstagg nos três primeiros filmes do Thor, do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Baylan foi um dos últimos papéis da sua carreira – infelizmente, o ator faleceu em maio de 2023.





David Tennant empresta sua voz ao Professor Huyang



Huyang é um dróide antigo que supervisionou a construção de sabres de luz na Ordem Jedi durante séculos.

Ele possui vasto conhecimento e um registro enorme de todos os sabres construídos sob sua supervisão.

O personagem já apareceu na série animada Star Wars: The Clone Wars (2008-2020) e é dublado, na versão original em inglês, pelo ator David Tennant.





Não perca a estreia de Ahsoka em 22 de agosto no Disney+



Agora que você já conhece os personagens principais, se programe para não perder a estreia dos dois primeiros episódios de Ahsoka no Disney+, no dia 22 de agosto.

Após a estreia, um novo episódio será liberado a cada terça-feira.