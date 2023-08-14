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NOVIDADES DISNEY+

Sexta-Feira Muito Louca completa 20 anos: comemore no Disney+!

14 de agosto de 2023
14 de agosto de 2023

Com Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, Sexta-Feira Muito Louca é um dos filmes de comédia mais adorados do começo dos anos 2000.


Certos filmes tornam-se clássicos com o passar dos anos e o público nunca cansa de assistir, a ponto até mesmo de decorar suas músicas, diálogos e cenas. 

Um exemplo claro é Sexta-Feira Muito Louca, comédia de 2003 estrelada por Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan

A produção está disponível no Disney+ e uma ótima forma de comemorar os seus 20 anos é reassistindo ou assistindo pela primeira vez.

Sexta-Feira Muito Louca

Qual a história de Sexta-Feira Muito Louca?


O filme conta a história da Dra. Tess Coleman (Curtis) e sua filha adolescente Anna (Lohan), que têm uma coisa em comum: justamente o fato de não terem nada a ver!

Nem suas roupas, nem o mesmo gosto por homens, nem a paixão de Anna por formar uma banda de rock – elas não são parecidas em nada.

Em uma noite, um incidente místico faz com que mãe e filha acordem em uma sexta-feira com a pior surpresa de suas vidas: elas trocaram de corpo

O casamento de Tess é no sábado e as duas terão que encontrar uma maneira de voltar aos seus corpos o quanto antes. 

Forçadas a se colocar no lugar uma da outra, elas precisarão se entender melhor e aceitar as suas diferenças. Será que Tess e Anna vão conseguir?

O Disney+ te espera para celebrar os 20 anos de Sexta-Feira Muito Louca


Descubra o desfecho dessa história hilária assistindo agora mesmo a Sexta-Feira Muito Louca no Disney+!

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