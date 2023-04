Tá Tudo Certo: Rubel e Júlia Mestre falam dos bastidores e das diferentes formas de sucesso para os jovens na série

Veja o que a dupla de artistas revela sobre a participação deles na nova série original do Disney+.



A nova série brasileira original do Disney+, Tá Tudo Certo já está com seus quatro episódios disponíveis no serviço de streaming para mais de 50 países e traz a história de dois jovens em busca de uma carreira na música.

Protagonizada por Ana Caetano, da dupla Anavitória, e Pedro Calais, da banda Lagum, a série conta no elenco com diversos nomes da nova cena pop brasileira, como Rubel, Júlia Mestre, Vitão e Clara Buarque.

Uma nova geração de músicos em Tá Tudo Certo





O cantor Rubel, que além de atuar na série é seu co-autor, falou um pouco sobre a ideia da produção: “Acho que buscamos retratar um pouco desse universo do qual fazemos parte, essa nova geração de músicos formada por mim, a Ana, a Júlia, o Pedro”, conta Rubel em entrevista exclusiva.

Rubel participa como ator e escritor em Tá Tudo Certo

Rubel atua na série e é um dos autores do roteiro. “Eu interpreto o recepcionista da gravadora onde Pedro trabalha, eu não sou nem cantor na história e meu personagem é meio que um alívio cômico”, explica.

“Ele é meio que um guru falido e inesperado. Não é exatamente como eu”, conta. “Acho que no roteiro eu pude trazer mais coisas minhas, porque ali era o lugar mesmo de explorar a narrativa e os personagens”.

Os desafios no caminho dos artistas em Tá Tudo Certo





Em Tá Tudo Certo, todos os personagens possuem os mesmos nomes que seus intérpretes, apesar de não serem exatamente iguais em personalidade e história.

“É a história de Pedro, um jovem que sonha em ser músico mas vem de uma família muito tradicional e tem medo de assumir esse risco. Ele conhece a Ana, que é uma compositora muito envolvida nesse meio”, diz Rubel.

Quando Ana estoura um sucesso na internet com uma de suas músicas, o chefe de Pedro, que trabalha em uma grande gravadora, pede que ele a convença a assinar um contrato. Em troca, ele terá a chance de seguir a tão sonhada carreira de artista.

Sensação de pertencimento dos artistas de Tá Tudo Certo





A cantora Júlia Mestre (da banda Bala Desejo), que também atua na série e é a real compositora da música responsável por lançar Ana ao estrelato na trama (“Mudar o Mundo”), compartilha do sentimento do amigo.

“Eu acho que essa foi para mim a parte mais divertida de todo o processo: me sentir pertencente a essa cena musical, dessa geração”, conta Júlia.

Formada em teatro, Júlia diz que essa foi uma experiência desafiadora por conta de encarar as câmeras, mas também muito rica e importante por criar um período de convivência entre colegas.

A boa química nos bastidores de Tá Tudo Certo





“Durante a gravação da série tínhamos muitos encontros musicais, como saraus”, afirma ela. “Sempre tinha um violão e quando a gente acabava de gravar uma cena, alguém pegava e começava a tocar uma música e assim íamos ouvindo todos”.

Para ela, o maior atrativo da série é ver essa química entre os músicos rolando na tela. “Eu acho que é uma oportunidade de você se conectar de uma outra forma com artistas que você ama”, afirma.

Tá Tudo Certo e uma nova definição de sucesso





“Durante a produção também conversei muito com o Felipe Simas sobre a definição de sucesso e chegamos à conclusão que sucesso é fazer o que você ama, com quem você ama”, definiu Rubel.

“É uma definição muito simples, mas ela é muito pura, porque ela não associa o sucesso necessariamente a você ter milhões de plays ou você ganhar milhões de reais e você tocar para milhões de pessoas. Tem muitas formas de fazer sucesso”, explica o artista.

Participam da série, ainda, Julia Mestre (da banda Bala Desejo), Gita Delavy, Lucas Mamede, Feio e Cynthia Senek.

A produção traz também participações especiais de Vitória Falcão, Manu Gavassi, Agnes Nunes, a skatista campeã mundial Rayssa Leal, Sandra de Sá, a banda Jovem Dionísio, Hotelo, entre outros.