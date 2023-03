Avatar: O Caminho da Água: como foi o reencontro de Kate Winslet e James Cameron 25 anos depois de Titanic

Descubra o que aconteceu entre a atriz e o diretor quando se reencontraram para o novo filme em um especial disponível no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Depois de terem trabalhado juntos em Titanic, em 1997, James Cameron e Kate Winslet não voltaram a fazer nenhum projeto juntos… Até que chegou o grande reencontro entre a atriz e o diretor em Avatar: O Caminho da Água, em 2023.

A sequência de Avatar (2009) voltou a ter Zoe Saldaña e Sam Worthington como protagonistas, mas também incorporou novos personagens, como Ronal, vivida por Kate Winslet.

Saiba como foi o reencontro entre as duas figuras de Hollywood no especial Avatar: Mergulho Profundo, que está disponível no Disney+. Confira alguns detalhes a seguir!







Como foi o reencontro de Kate Winslet e James Cameron em Avatar: O Caminho da Água





O especial Avatar: Mergulho Profundo mostra os bastidores do novo filme de James Cameron.

“Não sabia se Kate ia ter resistência de trabalhar comigo novamente, porque ela expressou em muitas ocasiões o estresse que teve em Titanic, então não sabia se diria sim para isso”, disse o diretor.

Por sua vez, a atriz conta no – no mesmo especial – que seus filhos estavam muito entusiasmados com sua participação em Avatar: O Caminho da Água.

“Jim (Cameron) é brilhante, ele constrói personagens femininos fortes, que são resilientes, robustos, vivem com o coração e são verdadeiras líderes”, aponta Winslet.

Além disso, no especial, a atriz expressa seu agradecimento ao diretor por deixá-la incentivar e ajudar os atores mais jovens do elenco.







Como James Cameron convenceu Sigourney Weaver de voltar a Avatar





Além do reencontro entre Cameron e Winslet, o diretor também trabalhou novamente com Sigourney Weaver, que participou de Avatar (2009). Na produção anterior, sua personagem morre no fim.

No entanto, a atriz está de volta em Avatar: O Caminho da Água (2022) no papel de Kiri, a filha biológica da Dra. Augustine.

“James Cameron me disse ‘vamos, todo mundo sabe que no fundo você tem 14 anos, não acredito que isso seja um problema para você’”, relata a atriz no especial Avatar: Mergulho Profundo. Dessa maneira, o diretor a convenceu de voltar para a franquia e interpretar a adolescente.

Assista a Avatar e Avatar: Mergulho Profundo no Disney+!