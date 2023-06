Easter eggs da Pixar: o que significa o “A133” que aparece nos filmes?

Descubra qual é o significado dessa curiosa sequência que aparece em vários filmes da Disney em parceria com a Pixar.



Quem acompanha as obras da Pixar em parceria com a Disney sabe que ela é conhecida por deixar easter eggs – algumas pistas e referências de outras produções – em seus filmes.

Enquanto algumas dessas referências aparecem apenas uma vez, outras são recorrentes, e estão em basicamente todas as animações da Pixar. Uma delas, por exemplo, é o sinal “A133”.

Quem conferir no Disney+ as obras do estúdio de animação, vai ver que essa combinação de letras e números é um clássico dos easter eggs. Confira, então, a seguir, o que significa essa sequência.



O que quer dizer o easter egg da Pixar “A133”





A recorrente sequência de letras e número que aparece nos filmes da Pixar tem, de fato, um significado especial para os animadores. “A133” faz referência ao número de uma sala de aula do Instituto de Artes da Califórnia, nos Estados Unidos.

Boa parte dos animadores tanto da Disney quanto da Pixar estudaram no Instituto, tendo aulas, inclusive, na sala A113.

No filme Red: Crescer é uma Fera, de 2022, por exemplo, o easter egg aparece em dois momentos: uma na sequência final, no carrinho de giz que o pai de Mei Lee utiliza para desenhar um grande círculo no chão. Depois, aparece novamente nos créditos, como número de série de um ingresso para o show da boyband favorita da jovem, o 4*Town.