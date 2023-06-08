Cancel
NOVIDADES DISNEY

Easter eggs da Pixar: o que significa o “A133” que aparece nos filmes?

8 de junho de 2023
8 de junho de 2023

Descubra qual é o significado dessa curiosa sequência que aparece em vários filmes da Disney em parceria com a Pixar. 


Quem acompanha as obras da Pixar em parceria com a Disney sabe que ela é conhecida por deixar easter eggs – algumas pistas e referências de outras produções – em seus filmes. 

Enquanto algumas dessas referências aparecem apenas uma vez, outras são recorrentes, e estão em basicamente todas as animações da Pixar. Uma delas, por exemplo, é o sinalA133”

Quem conferir no Disney+ as obras do estúdio de animação, vai ver que essa combinação de letras e números é um clássico dos easter eggs. Confira, então, a seguir, o que significa essa sequência.

Red: Crescer é uma Fera


O que quer dizer o easter egg da Pixar “A133”


A recorrente sequência de letras e número que aparece nos filmes da Pixar tem, de fato, um significado especial para os animadores. “A133” faz referência ao número de uma sala de aula do Instituto de Artes da Califórnia, nos Estados Unidos.

Boa parte dos animadores tanto da Disney quanto da Pixar estudaram no Instituto, tendo aulas, inclusive, na sala A113

No filme Red: Crescer é uma Fera, de 2022, por exemplo, o easter egg aparece em dois momentos: uma na sequência final, no carrinho de giz que o pai de Mei Lee utiliza para desenhar um grande círculo no chão. Depois, aparece novamente nos créditos, como número de série de um ingresso para o show da boyband favorita da jovem, o 4*Town

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set