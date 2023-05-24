Cancel
Novidades Disney+

Quantos episódios tem a temporada 2 de Disney Entre Laços

25 de maio de 2023
25 de maio de 2023

Os novos episódios já estão disponíveis no Disney+ e você não pode perder. Saiba mais detalhes!


A temporada 2 de Disney Entre Laços chegou ao Disney+! Os novos episódios da série já estão disponíveis no serviço de streaming.

A tão esperada continuação da história marca o retorno do elenco principal da série, que inclui Carolina Domenech (Allegra), José Giménez Zapiola "El Purre" (Marco), Kevsho (Félix), Elena Roger (Cocó) e Clara Alonso (Caterina).

Essa temporada apresenta novos e intrigantes personagens, levando o público a viagens no tempo repletas de música, romance e aventura.

Junto com a estreia dos novos episódios, o álbum com as músicas da temporada 2 também está disponível nas principais plataformas de áudio e vídeo.


Disney Entre Laços

Quantos episódios tem a temporada 2 de Disney Entre Laços


A nova temporada de Disney Entre Laços é composta por sete episódios de 40 minutos.

Nos episódios, Marco viaja no tempo até o ano de 2021 graças à misteriosa pulseira. Fascinado pelo novo mundo que se abre diante de seus olhos, ele decide ficar naquela época com Allegra

Enquanto isso, as Sharps recebem uma oferta impossível de recusar para levar a sua peça teatral a outro patamar, algo que não será fácil de conseguir, pois trará à tona várias revelações do passado que ficaram sem solução desde aquele incêndio em 1994

Marco também terá que descobrir, em uma corrida contra o tempo, por que a pulseira o levou a 2021 e o que ele tem que resolver lá.

Para saber os desdobramentos dessa história, assista agora mesmo a Disney Entre Laços!


Disney Entre Laços


Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set