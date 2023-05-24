Os novos episódios já estão disponíveis no Disney+ e você não pode perder. Saiba mais detalhes!





A temporada 2 de Disney Entre Laços chegou ao Disney+! Os novos episódios da série já estão disponíveis no serviço de streaming.

A tão esperada continuação da história marca o retorno do elenco principal da série, que inclui Carolina Domenech (Allegra), José Giménez Zapiola "El Purre" (Marco), Kevsho (Félix), Elena Roger (Cocó) e Clara Alonso (Caterina).

música, romance e aventura. Essa temporada apresenta novos e intrigantes personagens, levando o público a viagens no tempo repletas de



Junto com a estreia dos novos episódios, o álbum com astemporada 2 também está disponível nas principais plataformas de áudio e vídeo. Junto com a estreia dos novos episódios, o álbum com as músicas datambém está disponível nas principais plataformas de áudio e vídeo.





Quantos episódios tem a temporada 2 de Disney Entre Laços?



A nova temporada de Disney Entre Laços é composta por sete episódios de 40 minutos.



Nos episódios, Marco viaja no tempo até o ano de 2021 graças à misteriosa pulseira. Fascinado pelo novo mundo que se abre diante de seus olhos, ele decide ficar naquela época com Allegra.

Enquanto isso, as Sharps recebem uma oferta impossível de recusar para levar a sua peça teatral a outro patamar, algo que não será fácil de conseguir, pois trará à tona várias revelações do passado que ficaram sem solução desde aquele incêndio em 1994.

Marco também terá que descobrir, em uma corrida contra o tempo, por que a pulseira o levou a 2021 e o que ele tem que resolver lá.





Para saber os desdobramentos dessa história, assista agora mesmo a Disney Entre Laços







