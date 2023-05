Quantos episódios tem a temporada 2 de Disney Entre Laços

Os novos episódios já estão disponíveis no Disney+ e você não pode perder. Saiba mais detalhes!

A temporada 2 de Disney Entre Laços chegou ao Disney+! Os novos episódios da série já estão disponíveis no serviço de streaming.

A tão esperada continuação da história marca o retorno do elenco principal da série, que inclui Carolina Domenech (Allegra), José Giménez Zapiola "El Purre" (Marco), Kevsho (Félix), Elena Roger (Cocó) e Clara Alonso (Caterina).

Essa temporada apresenta novos e intrigantes personagens, levando o público a viagens no tempo repletas de

Junto com a estreia dos novos episódios, o álbum com as músicas datambém está disponível nas principais plataformas de áudio e vídeo.