The Mandalorian: em que ponto cronológico de Star Wars a série se passa?

A temporada 3 de The Mandalorian chegou ao Disney+ com o público se reencontrando com Din Djarin (Pedro Pascal) e Grogu. Os dois primeiros episódios já começam com a viagem dos protagonistas ao planeta Mandalore.

Nesta nova parte da história, o Mandaloriano e seu fiel companheiro devem visitar o local para que Din cumpra uma missão e se redima de seus pecados.

A série faz parte do universo de Star Wars e alguns espectadores podem estar se perguntando: em que momento cronológico?









Em que momento cronológico de Star Wars se passa a série The Mandalorian?





As aventuras de Din Djarin e Grogu na primeira temporada de The Mandalorian começam aproximadamente cinco anos após os eventos de Star Wars: Episódio VI - O Retorno de Jedi (1983) e a queda do Império.

Foi assim que, no final da temporada 2, a série teve uma aparição muito especial: a de Luke Skywalker (Mark Hammil), que estava começando a ser um Mestre Jedi na época.









A série protagonizada por Pedro Pascal está disponível no streaming. A temporada 3 tem oito episódios no total. Toda quarta-feira, um novo capítulo desta trama estreia no Disney+. Não perca!