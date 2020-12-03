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Agora Muppets

Os Muppets agora têm sua própria websérie, onde acompanhamos Scooter em seus desafios diários para colocar no ar os vários quadros que compõem essa série. Entre eles, está o programa de Miss Piggy sobre estilo de vida, os testes científicos de Dr. Bunsen Honeydew e Beaker, os desafios culinários do Chef Sueco e o game show mais maluco da televisão apresentado por Pepe, o Camarão. Além disso, os Muppets se revezam para entrevistar uma celebridade em um novo talk show, que conta com convidados como Aubrey Plaza, RuPaul e Seth Rogen,

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