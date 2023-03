Sou Luna: O Último Show

O último show. A última atuação. O último encontro. Ao longo de três temporadas, a história de Luna, Matteo, Simón, Ámbar e da galera do Jam & Roller se transformou, graças a combinação de música, romance, drama e patinação em um fenômeno único. Ao megassucesso da série, seguiram-se várias turnês internacionais onde os atores puderam ficar cara a cara com seus fãs. Neste programa especial, o elenco de "Sou Luna" se apresenta ao vivo pela última vez no mítico estádio Luna Park em Buenos Aires. Vamos acompanhá-los na intimidade dos bastidores e relembrar a história da série: dos ensaios iniciais, gravações e turnês até esta incrível despedida.