Hamilton
A versão filmada do grande sucesso original da Broadway "Hamilton" combina os melhores elementos do teatro, do cinema e do streaming em uma fusão estupenda de hip-hop, jazz, R&B e Broadway. Apresentando a história de um dos pais fundadores dos EUA, Alexander Hamilton, este momento revolucionário no teatro narra a história dos EUA da época, contada do olhar da Norte-América atual.
A versão filmada do grande sucesso original da Broadway "Hamilton" combina os melhores elementos do teatro, do cinema e do streaming em uma fusão estupenda de hip-hop, jazz, R&B e Broadway. Apresentando a história de um dos pais fundadores dos EUA, Alexander Hamilton, este momento revolucionário no teatro narra a história dos EUA da época, contada do olhar da Norte-América atual.