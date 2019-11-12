Garfinho Pergunta
Garfinho está se esforçando para conhecer o mundo, tão novo e repleto de detalhes. A cada episódio, ele busca uma resposta para uma pergunta específica, como o que é o dinheiro, o tempo, a amizade, o amor e até mesmo o queijo.
TV-G
12 de novembro de 2019
Garfinho está se esforçando para conhecer o mundo, tão novo e repleto de detalhes. A cada episódio, ele busca uma resposta para uma pergunta específica, como o que é o dinheiro, o tempo, a amizade, o amor e até mesmo o queijo.
Rated: TV-G
Release Date: 12 de novembro de 2019