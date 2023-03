LEGO Star Wars: Especial de Festas

Enquanto seus amigos se preparam para a celebração do feriado do Dia da Vida, Rey embarca com BB-8 em uma missão para se aprofundar no conhecimento da Força em um misterioso Templo Jedi. Lá, ela viaja em uma aventura através dos tempos por momentos amados da história de Star Wars, encontrando heróis e vilões icônicos de todas as épocas da saga. Mas Rey vai voltar a tempo para a festa do Dia da Vida? Descubra em LEGO Star Wars: Especial de Festas.