Bia: Um Mundo do Avesso

E se tudo estivesse ao contrário? Neste mundo alternativo, nossos personagens se comportam de forma contrária ao normal. Bia e Manuel têm uma relação turbulenta e Alex é colocado em segundo plano neste jogo de sedução. Pixie, a implacável e impressionante nova proprietária de Laix, decide comprar Fundom e fundi-la com sua rede. Mas o maior conflito surge quando Pixie anuncia um show para inaugurar esta nova era. Isso gera muita intriga e conflito, principalmente entre Bia e Helena, que nesse mundo de cabeça para baixo são divas e rivais competindo para se destacar no desfile final.