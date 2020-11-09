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High School Musical: A Série: O Musical

Bem-vindos à primeira montagem já feita na East High de "High School Musical: O Musical", onde alunos do ensino médio, com sua professora de teatro, tentam recriar a história no palco, quase 15 anos após o filme original da Disney ter sido filmado aqui. Assumindo os papéis de Gabriella, Troy e dos demais personagens originais, temos: Nini, uma estrela em ascensão, recém saída do acampamento de teatro; Ricky, o ex-namorado skatista de Nini que entra para o grupo de teatro para reconquistá-la; E.J., o garoto amoroso, esnobe e atraente; e Gina, a nova aluna transferida, ambiciosa, com um passado misterioso e com o teatro nas veias. Apresentando materiais e remakes das músicas clássicas do filme, esses aspirantes a atores da East High estão determinados a trazer sua meta-versão de "High School Musical" para o palco, junto com todo o drama da vida real que não estava no roteiro do filme original!

 

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