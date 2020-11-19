Tico e Teco - Vida no Parque

Dois pequenos encrenqueiros vivem grandes aventuras enquanto desfrutam a boa vida no parque da cidade. O tenso e preocupado Tico, e o descontraído e sonhador Teco, formam uma dupla improvável: eles são melhores amigos e enlouquecem um ao outro. Na busca incessante por nozes, esses azarados bagunceiros se juntam a Pluto, Cãozarrão e outros personagens icônicos da Disney ao enfrentar pequenos e grandes valentões.