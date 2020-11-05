Soul

Você já se perguntou de onde vêm sua paixão, seus sonhos e seus interesses? O que é que faz de você... VOCÊ? A Pixar Animation Studios nos leva a uma jornada pelas ruas da cidade de Nova York e aos reinos cósmicos para descobrir respostas às perguntas mais importantes da vida. Dirigido por Pete Docter (“Up - Altas Aventuras”, “Divertida Mente”) e produzido por Dana Murray (curta “Lou”), “Soul” da Disney e da Pixar fica disponível em 25 de dezembro só no Disney+.