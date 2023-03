Star Wars: The Bad Batch

“Star Wars: The Bad Batch” segue os clones de elite e experimentais do Bad Batch (introduzidos pela primeira vez em “Star Wars: A Guerra dos Clones”) enquanto eles encontram seu caminho em uma galáxia em rápida mudança. Os membros do Bad Batch - um esquadrão único de clones que variam geneticamente de seus irmãos no Exército de Clones - cada um possui uma habilidade excepcional e singular que os torna soldados extraordinariamente eficazes e uma tripulação formidável.