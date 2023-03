O Segredo das Baleias

O programa tem como produtor executivo o ganhador do Oscar James Cameron e será narrado pela atriz Sigourney Weaver. Filmado ao longo de três anos em 24 locais, a série conta com novas tecnologias para mostrar como as baleias fazem amizades para a vida toda, ensinam a herança e as tradições do clã aos seus filhotes e sofrem profundamente pela perda de entes queridos.