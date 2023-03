Mulan

Em "Mulan", da Disney, a aclamada cineasta Niki Caro dá vida ao conto épico chinês, onde uma jovem destemida arrisca tudo pelo amor à sua família e ao seu país, até se tornar uma das maiores guerreiras da história da China. Quando o imperador da China decreta que um homem em cada família deve servir no Exército Imperial e defender o país dos invasores do norte, Hua Mulan, a filha mais velha de um honrado guerreiro, entra em cena para tomar o lugar do seu pai doente. Fazendo-se passar por homem, Hua Jun vai passando todos os testes valendo-se da sua força interior para atingir o seu verdadeiro potencial. Esta épica viagem vai transformá-la numa honrada guerreira, merecedora do respeito de uma nação imensamente grata… e do orgulho do pai.