Conheça 5 personagens da comunidade LGBTQ+ presentes no Disney+

No mês do Orgulho LGBTQ+, celebre a diversidade em filmes e séries disponíveis no serviço de streaming.



Em junho, mês em que é celebrado o Orgulho LGBTQ+ é importante destacar a diversidade de todas as formas de amor e lembrar de alguns dos personagens de várias produções disponíveis no Disney+ que fazem parte da comunidade e reforçam o valor da representatividade em filmes e séries.



1. Cyrus de Andi Mack





Em 2017, quando estreou, a série adolescente Andi Mack quebrou barreiras ao apresentar um personagem gay, o jovem Cyrus Goodman, interpretado pelo ator Joshua Rush, que interpreta um dos melhores amigos da protagonista Andi (Peyton Elizabeth Lee).

A produção foi reconhecida pelo público pelo seu retrato honesto e realista de adolescentes modernos ao contar a história da jovem de 13 anos que dá nome à série, e seus melhores amigos.

Um dos criadores de Andi Mack, que conta com três temporadas, é Terri Minsky, que também foi responsável por desenvolver outro programa de sucesso da Disney: Lizzie McGuire, estrelado por Hilary Duff.





2. Oficial Spectre de Dois Irmãos





Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica (2020) é um filme de animação da Disney e Pixar que se passa em uma cidade mágica onde seus habitantes são elfos, trolls, centauros, sereias e gnomos.

Lá, dois irmãos elfos adolescentes, Barley e Ian Lightfoot, embarcam em uma aventura para descobrir se seu mundo ainda possui magia, pois desejam encontrar com seu pai que faleceu quando eles eram muito novos.

A animação foi o primeiro longa da Pixar com um personagem LGBTQ+: a oficial Spectre (dublada pela atriz e roteirista Lena Waithe) é uma policial que em determinado momento diz que a filha de sua namorada está puxando seus cabelos, revelando se relacionar com alguém do mesmo sexto.

O filme conta com as vozes de algumas estrelas já conhecidas da Disney e Marvel como Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus e Octavia Spencer.









3. Greg de Segredos Mágicos



A vida de Greg é cheia de amor e ele está prestes a se mudar para a cidade grande com o namorado quando o conhecemos no curta-metragem animado que faz parte do projeto SparkShots, da Pixar, Segredos Mágicos.

O problema é que seus pais o surpreendem para ajudá-lo com a mudança e Greg ainda não revelou a eles sobre sua sexualidade. Este é o seu grande segredo até então.

Com a ajuda de seu cachorrinho e um pouco de magia, Greg descobre que ele não tem nada a esconder e que seus pais o amam acima de tudo.









4. Carlos de High School Musical: O Musical: A série



O personagem Carlos, interpretado por Frankie A. Rodriguez em High School Musical: A Série: O Musical é o coreógrafo gay da escola East High School, e o responsável por colocar os adolescentes em números musicais incríveis apresentados na série musical adolescente que já conta com três temporadas e aguarda a estreia de sua 4ª e última temporada, que estreia em agosto.

Na produção, já se passou mais de uma década desde que o filme High School Musical foi filmado em East High, e por conta disso o departamento de teatro decide que quer fazer uma homenagem ao acontecimento, realizando uma produção teatral recriando o filme.









5. Artie de Cruella



O filme Cruella (2021), estrelado por Emma Stone no papel principal e com Emma Thompson como sua grande rival, mostra um pouco das origens da grande vilã que o público conheceu na animação e depois no clássico live-action 101 Dálmatas.

Além de contar a história de Cruella, podemos ver também um personagem da comunidade LGBTQ+ no elenco: o ícone fashion Artie (interpretado por John McCrea) que conhece a personagem como Estella – antes dela abraçar seu lado perverso e se tornar Cruella. Artie exala confiança em sua identidade e é um dos personagens mais divertidos do filme.