Princesa, Esse momento é seu: Evento traz a magia das princesas da Disney para São Paulo

Chega a São Paulo (SP) uma nova experiência imersiva para crianças e adultos de todas as idades. Princesa, Esse momento é seu conduz o público pelo mundo mágico das personagens mais corajosas e icônicas da Disney: as princesas.

Além disso, a experiência dá a oportunidade de se transformar em uma princesa por um dia em uma atração antes disponível apenas nos parques da Disney em Orlando (Flórida).

O espaço de 450 metros quadrados fica localizado no piso superior do Shopping Morumbi, em São Paulo, e conta com diversas salas interativas para os pais, junto das crianças, conhecerem mais sobre o universo das Princesas Disney.

Para visitar o lugar, é preciso adquirir ingressos disponíveis no site do evento ou na bilheteria do local. Já na entrada, está instalada uma loja exclusiva das Princesas para todos levarem para casa um pouco da magia das personagens ou, até mesmo, comprar uma bela fantasia antes da imersão nos contos de fada.

Princesa, esse momento é seu: Recepção de Anna e Elsa





Assim que o público entra na primeira sala, é recepcionado por ninguém menos que Elsa e Anna, as duas princesas do reino de Arendelle de Frozen: Uma Aventura Congelante (disponível no Disney+).

As crianças já são surpreendidas com as duas estátuas em tamanho real em meio a um cenário congelante, perfeitas para uma primeira sessão de fotos.

A parceria e lealdade das duas personagens é uma ótima representação do poder das Princesas quando elas agem em conjunto, algo muito destacado ao longo de todo percurso da experiência imersiva.



Princesa, esse momento é seu: tempo e espaço para cada um curtir a experiência





Logo depois, o visitante segue por um lindo corredor de espelhos, ótimo lugar para fotos e vídeos. E não se preocupe, você e seus pequenos poderão ficar à vontade no espaço para isso.

Diferente de outros lugares, a equipe do Princesa, esse momento é seu separa os visitantes em pequenos grupos para melhorar a experiência e assim, todos tenham tempo de curtir cada cantinho do local.

Princesa, esse momento é seu: cada princesa é única e diferente





Um dos pontos principais da experiência é a “sala de cinema”, onde as crianças podem assistir a pequenos vídeos contando um pouco da história de cada princesa e as qualidades que a tornam única e especial.

A cada personagem apresentada, a sala muda de iluminação e som, tornando o momento completamente imersivo. Quando é contado um pouco mais sobre a história de Ariel, de A Pequena Sereia, por exemplo, toda a sala parece estar mergulhada no mar e é possível reconhecer o borbulhante som das águas ao longe.



Quando Elsa é a princesa da vez, uma luz branca e enevoada envolve o lugar, como se fossemos transportados para o inverno gélido de Frozen. Já Pocahontas é recebida com a iluminação quente das folhas de outono e o som relaxante do vento. Bela, de A Bela e a Fera, é representada por luzes azuis que passeiam alegremente pela sala.

Princesa, esse momento é seu: crianças de todas as idades





Apesar da maior parte dos visitantes serem crianças, se engana quem acha que adultos não têm ido se divertir também. “Recebemos muitas fãs adultas das princesas que vêm aqui para tirar fotos e celebrar essa paixão”, conta Carina.

Uma das salas favoritas para fotografias é a do quarto moderno da Cinderela, com um tênis rosa gigante exposto no centro, representando o sapatinho de cristal contemporâneo perfeito.

Enquanto crianças podem se divertir com uma série de botões no chão que mudam a cor e a música do quarto – adultos, inclusive as mães das pequenas – se impressionam com o tamanho do tênis.

Princesa, esse momento é seu: um mundo mágico





A sala favorita do público, no entanto, é a da Jasmine, princesa do filme Aladdin. Ao sermos recebidos por ela, não esperamos o tapete mágico em tamanho real que vem logo atrás.

O cenário interativo é composto por uma noite estrelada com lua gigante. Crianças e adultos correm para se sentar no tapete que se mexe ao sobrevoar Agrabah, ventos soprando no rosto dos passageiros para dar ainda mais impacto.

Princesa, esse momento é seu: transformação em princesa





Por fim, uma das atividades mais procuradas pelo público é a transformação em princesa. Assim que entram no espaço reservado, as crianças são recepcionadas por “fadas madrinhas” que irão fazer penteados e manicures especiais de acordo com a escolha de qual princesa a criança quer se tornar.

A experiência é baseada na “Bibbidi Bobbidi Boutique”, espaço que fica dentro do Castelo da Cinderela no coração do Magic Kingdom, no Walt Disney World Resort.

Para que cada criança (ou adulto) tenha uma surpresa com sua transformação, os espelhos de cada sala são virados. Assim que toda maquiagem e penteado estiverem prontos, as fadas madrinhas balançam suas varinhas e revelam o novo visual encantado.

O espaço interativo Princesa, esse momento é seu fica em cartaz até o dia 31 de março no Shopping Morumbi, em São Paulo. Não perca!