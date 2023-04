Quem é o verdadeiro pai de Gamora?

A mulher mais mortal da galáxia conquistou o público em Guardiões da Galáxia. Mas quais são suas origens? Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!



Coloque a sua playlist favorita para tocar porque em breve será a hora de assistir a Guardiões da Galáxia Vol. 3 nos cinemas de todo o Brasil. Os ingressos para o novo longa do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) já estão à venda!

Guardiões da Galáxia Vol.3 marca o retorno não apenas de personagens queridos como Peter Quill (Chris Pratt) ou Groot (voz de Vin Diesel), mas também de Gamora (Zoë Saldaña).

A vida da mulher mais mortal da galáxia não foi fácil, e o fato dela ser adotada e sua relação com Thanos não ajudou muito.

Pai e filha? Qual é a relação entre Thanos e Gamora?



Gamora era ainda uma criança quando Thanos (Josh Brolin) invadiu o planeta em que ela vivia. O titã louco ordenou seu exército que dizimasse metade da população daquele local.

Durante o ataque, Gamora foi separada de sua mãe. No entanto, o próprio Thanos protegeu a menina de testemunhar o massacre de seu povo. O vilão, então, levou a garota consigo, adotando-a como filha.

Ser filha adotiva de Thanos, porém, significou que Gamora cresceu em um ambiente no qual ela foi transformada em uma assassina impiedosa, sempre sendo forçada a competir com sua irmã adotiva Nebula (Karen Gillan).

Quem é o pai de Gamora?



Ao longo das produções do UCM, os pais de Gamora não chegam a aparecer. Tudo o que se sabe é que ela foi separada da mãe por Thanos, ainda na infância. O titã viu na jovem uma grande força e a levou consigo como filha adotiva.

Contudo, com o passar dos anos, o domínio de Thanos sobre Gamora declina. A natureza fria e cruel dele, assim como as lembranças do que Thanos fez com seu povo fazem com que a menina cresça odiando seu pai adotivo.

Soma-se a isso o ressentimento que Gamora tem por tudo o que fez em nome do vilão e as coisas pelas quais Thanos a fez passar. Com isso, conforme se vê em Vingadores: Ultimato, de 2019, acertar as contas com Thanos é mais do que uma prioridade para ela.

Reveja Gamora e os demais Guardiões da Galáxia nos cinemas!



Encontre novamente os Guardiões da Galáxia, agora determinados a transformar Luganenhum em um porto seguro para eles e para todos os refugiados deslocados pelo universo.

Não demora muito, porém, para que suas vidas sejam reviradas por ecos do passado turbulento de Rocket (voz de Bradley Cooper).

Ainda se recuperando da perda de Gamora, Peter Quill precisará reunir sua equipe para salvar a vida de Rocket – uma missão que, se falhar, pode levar ao fim dos Guardiões.

Guardiões da Galáxia Vol. 3 estreia dia 4 de maio, nos principais cinemas de todo o Brasil. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!