Reflexões Sobre a Vida Com Robin Roberts

Junte-se a Robin Roberts e algumas mulheres inovadoras de Hollywood enquanto elas conversam sobre suas incríveis jornadas em busca de um propósito. Cada episódio é uma conversa profunda cheia de emoção e inspiração. Escute histórias nunca antes ouvidas sobre como essas mulheres inovadoras encaram sua vulnerabilidade, autenticidade e intuição. Descubra o que elas têm em comum e aprenda como essas histórias e experiências criaram espaço para expansão e evolução.