Os 5 filmes imperdíveis da Disney para ver no fim de semana

Musical, drama, ficção-científica, animação… No Disney+ você encontra de tudo! Confira algumas dicas.



O fim de semana chegou! E, com ele, a oportunidade de usar o tempo livre para descobrir filmes incríveis, se divertir e se emocionar com as mais diferentes histórias.

Aliás, emoção é o que não falta no Disney+, que traz uma infinidade de títulos para todos os gostos e idades. Confira, abaixo, produções para ver no serviço de streaming e aproveitar bem o sábado e o domingo.









1. O musical Extra! Extra! traz Christian Bale em início de carreira



O aclamado ator inglês Christian Bale tinha apenas 18 anos quando foi lançado o musical Extra! Extra! (1992), um dos primeiros filmes da sua carreira.

Na produção, Bale dá vida a Jack, um rapaz pobre que vende jornais nas ruas de Nova York, no ano de 1899, em troca de poucas moedas.

Quando o preço do jornal sobe (apenas para os distribuidores, não para o público final), Jack lidera uma greve de jornaleiros e entra em guerra com o homem mais poderoso da cidade: o magnata da imprensa Joseph Pulitzer (Robert Duvall) – que deu nome ao famoso prêmio Pulitzer de jornalismo.









2. Tron: O Legado é uma ficção-científica com muitos efeitos especiais





Quando Kevin Flynn (Jeff Bridges), o maior criador de videogames do mundo, envia um sinal secreto de um reino digital incrível, seu filho Sam (Garret Hedlund) descobre a pista e embarca em uma jornada pessoal para salvar o pai, que está há muito tempo perdido.

Com a ajuda da destemida guerreira Quorra (Olivia Wilde), pai e filho se aventuram em um universo cibernético e travam a batalha do bem contra o mal em Tron: O Legado (2010).









3. A história real de uma jovem prodígio do xadrez ganha vida em Rainha de Katwe



Prepare o lencinho porque essa história vai te emocionar! Phiona Mutesi (Madina Nalwanga) é uma jovem órfã de pai e moradora de uma região bastante pobre de Uganda, na África.

Quando a garota descobre a paixão pelo xadrez, ela se mostra decidida a enfrentar qualquer obstáculo para tornar seu sonho realidade.

Com Lupita Nyong’o (intérprete de Nakia nos filmes do Pantera Negra) no elenco, Rainha de Katwe (2016) é um daqueles longas-metragens que despertam muitos sentimentos e são difíceis de esquecer.



4. Soul é mais um exemplo da criatividade da Disney e Pixar



Uma bela e emocionante animação para ver com a família no final de semana também vai bem!

Em Soul (2020), Joe Gardner é um professor de música que consegue a tão sonhada oportunidade de tocar no melhor grupo de jazz da cidade.

O problema é que, antes de se apresentar, Joe cai em um bueiro que o leva para o Pré-vida – um lugar fantástico onde novas almas obtêm suas personalidades, características e interesses antes de irem para a Terra.

O filme da DIsney e Pixar ganhou o Oscar® de Melhor Animação e é um entretenimento que agrada a todas as idades, das crianças aos adultos.



5. Embarque em uma nova aventura na Terra do Nunca com Peter Pan & Wendy



Em 2023, foi lançado Peter Pan & Wendy no Disney+, a nova versão live-action de uma das histórias mais amadas e conhecidas de todos os tempos.

Você irá reencontrar personagens como Peter Pan (Alexander Molony), Wendy (Ever Anderson), Tinker Bell (Yara Shahidi) e, claro, o inesquecível Capitão Gancho (Jude Law), cujo passado é revelado pela primeira vez ao público.

A Terra do Nunca te espera para você vivenciar as aventuras de um jeito totalmente novo.

Com essas dicas, agora ficou mais fácil de decidir o que assistir no fim de semana. Boa diversão!