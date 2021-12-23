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O Livro De Boba Fett | Trailer oficial

Serie Original | 29 de Dezembro

O Livro de Boba Fett

Deixando de ser um Caçador de Recompensas, Boba Fett se reinventa em Tatooine junto de Fennec Shand.

Release Date: 29 de dezembro de 2021

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