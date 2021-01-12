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Cavaleiro da Lua

Quando Steven Grant, um gentil funcionário de uma loja de lembranças, passa a ser atormentado por apagões e memórias de outra vida, descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e que compartilha o corpo com o mercenário Marc Spector. À medida que os inimigos de Steven/Marc voltam-se contra eles, eles devem navegar por suas identidades complexas enquanto mergulham em um mistério mortal entre os poderosos deuses do Egito.

Release Date: 30 de março de 2022

  • Elenco

    Oscar Isaac, Ethan Hawke, May Calamawy

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