Cavaleiro da Lua

Quando Steven Grant, um gentil funcionário de uma loja de lembranças, passa a ser atormentado por apagões e memórias de outra vida, descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e que compartilha o corpo com o mercenário Marc Spector. À medida que os inimigos de Steven/Marc voltam-se contra eles, eles devem navegar por suas identidades complexas enquanto mergulham em um mistério mortal entre os poderosos deuses do Egito.