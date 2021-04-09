Disney Cruise Line revela um vídeo inédito do seu próximo navio, o Disney Wish
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#DisneyMomentosMagicos permite que você experimente a magia da Disney onde quer que esteja. Aproveite Disney, Pixar, Star Wars, Marvel e National Geographic com histórias, vídeos e atividades para inspirar a imaginação e descoberta entre crianças, fãs e famílias.
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